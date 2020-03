Guilherme, do ‘BBB20’, pede escapulário, que está com Victor Hugo, de volta

Depois de sua guinada ao country em músicas como “Million Reasons” e “Shallow”, artista investe em músicas dançantes

está de volta e seus fãs mal podem esperar pelo novo álbum pop da cantora, “Chromatica”, com lançamento programado para o dia 10 de abril.

O carro-chefe do novo trabalho, “Stupid Love”, já está fazendo bonito nas paradas musicais, tendo garantido a melhor estreia da diva nas paradas da Billboard desde 2011. O que podemos esperar do novo trabalho de Gaga e quais os segredos de sua nova era na música? Confira tudo que já descobrimos:

MAIS POP DO QUE NUNCA

Depois de sua guinada ao country em músicas como “Million Reasons” e “Shallow”, Lady Gaga voltará a apostar no pop dançante que a fez famosa. A cantora trabalhou em “Stupid Love” ao lado do produtor BloodPop, que já colaborou com Madonna e Justin Bieber, e ainda terá Max Martin como produtor de outras faixas do disco.

Max é conhecido como um dos maiores compositores de hits dos últimos 20 anos, tendo sido responsável por sucessos como “Baby One More Time”, de Britney Spears, e “Teenage Dream”, de Katy Perry.

Outro compositor confirmado é Ryan Tedder, que já trabalhou com nomes como Adele e Beyoncé. “Feliz em fazer parte deste álbum. Um desejo antigo se realizando”, comemorou Ryan, no Instagram.

PARCERIAS ESTRELADAS

De acordo com reportagem do site Hits Daily Double, o disco de Gaga terá parcerias com outros grandes artistas pop. Apesar de nada ter sido confirmado, o grande rumor é que Ariana Grande uniria forças com a cantora em uma música. As duas foram vistas no mesmo estúdio de gravação no começo do ano e adoram comentar nas publicações uma da outra no Instagram.

Outra possibilidade de parceria é internacional: a girlband coreana, BLACKPINK. A YG Entertainment, empresa que cuida da carreira do grupo, se pronunciou sobre os rumores no início de março: “Elas estão trabalhando em muitos projetos. É difícil confirmar essas informações agora. Portanto, aguardem o anúncio oficial. Planejamos dar aos fãs que esperam há muito tempo: boa música e boas notícias”.

COLEÇÃO DE HITS

O álbum já está disponível para pré-venda no iTunes e em outros sites, onde já é possível ver a capa provisória do projeto, inteiramente em cor-de-rosa, e também o número total de faixas do disco: 16. E, se incluídas as músicas da versão deluxe, o álbum contará com nada menos do que 19 músicas novas.

MÚSICAS DANÇANTES

Em entrevista ao radialista Zane Lowe, Gaga explicou que a maioria das canções do novo álbum vai ter uma pegada dançante. “Eu acho que a melhor maneira de descrever o disco é que coloquei todo o meu coração ali, minha dor, as mensagens que recebi. São músicas que acredito serem divertidas e enérgicas. Quero que as pessoas dancem e se sintam felizes”, comemorou.

TURNÊ INTERNACIONAL

Antes mesmo de “Chromatica” ser lançado, Gaga já marcou as primeiras datas de sua turnê internacional. Depois de passar um ano inteiro com uma residência de shows em Las Vegas, ela já está com apresentações agendadas em estádios da Europa e dos Estados Unidos.