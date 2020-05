Há 14 anos, Paysandu goleava por 6 a 2 tradicional clube paulista pela Série B

Em 2006 o Paysandu estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e nesta temporada o Papão foi impiedoso contra um tradicional clube paulista. No dia 30 de maio, há 14 anos, a equipe bicolor goleou a Portuguesa-SP pelo placar de 6 a 2.



A partida ocorreu no estádio da Lusa, o Canindé, em São Paulo (SP). O construiu ampla vantagem ainda no primeiro tempo, a equipe alviceleste marcou 3 a 0 com gols de Têti, Rogerinho e João Victor.

Na volta do intervalo o Paysandu continuou mandando na partida e ampliou aos quatro minutos com Júnior, após cruzamento na área. O meia bicolor Têti, ainda fez o quinto gol, o segundo dele na partida, em cobrança de falta. A Lusa tentou uma reação Souza, que diminuiu para 5 a 1.



Mas o meia Rogerinho tratou logo de esfriar o ímpeto da equipe paulista com mais um golaço de falta, o segundo dele no jogo e o sexto do Bicola. Souza, mais uma vez, descontou para a Portuguesa fechando o placar por 6 a 2.



QUEDA

Na temporada 2006 o Paysandu foi rebaixado para a Série C. A equipe bicolor terminou a Segundona na 17ª posição com 44 pontos. Já a Lusa ficou na 14ª colocação somando 45 pontos e se livrando do rebaixamento.