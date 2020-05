Há seis anos, Paysandu conquistava turno do Parazão em Re-Pa

O ano de 2014 foi um ano inesquecível para quem gosta de Re-Pa. Foram 10 clássicos no total, todos realizados entre o final de janeiro e o início de junho. E nesta quinta-feira (28) um dos jogos entre Remo e Paysandu mais memoráveis dos últimos tempos completa seis anos: o empate em 3 a 3 na final do returno do Campeonato Paraense, que deu o título aos bicolores e a vaga na final.

CAMINHO ATÉ À PARTIDA

No mês de fevereiro, o Remo levantou a Taça Cidade de Belém, o troféu do primeiro turno em cima do próprio Paysandu. Com isso, o Leão garantiu uma vaga direta na final do Parazão. Já os bicolores chegaram à final com a vantagem do empate em ambos os jogos, por ter terminado a primeira fase do returno com a melhor campanha. No jogo de ida: 2 a 2 (Eduardo Ramos e Val Barreto marcaram para o Remo, Augusto Recife e Yago Pikachu para o Papão).

DECISÃO, EMOÇÃO E BRIGA

Na volta, logo aos cinco minutos da partida de volta, o Papão foi surpreendido com o gol de Leandro Cearense, então atacante do Remo, que abriu o placar para o Leão. Aos 21, a situação do Bicola ficou ainda mais feia, quando o zagueiro Raphael Andrade ampliou. Já no segundo tempo, aos 12, o atacante Lima diminuiu, mas aos 24, a torcida do Remo começou a gritar “é campeão” com o terceiro gol, feito pelo zagueiro Rubran.

No entanto, em 14 minutos, tudo mudou. Aos 35, o volante Augusto Recife marcou mais uma vez sobre o rival e deu vida ao Paysandu. E já nos acréscimos, aos 49, foi a vez de Zé Antônio, quando ninguém esperava para empatar de cabeça. No entanto, o que se viu depois foram cenas lamentáveis no Mangueirão.

Um então diretor do Papão na época, Bodinho, invadiu o gramado para comemorar o título, antes mesmo da partida ser encerrada, o que provocou uma briga generalizada entre jogadores e comissões técnicas. Após a confusão, os jogadores Fabiano, Rech, Rubran e Val Barreto (Remo) e Airton, Paulo Rafael e Vanderson (Paysandu) foram expulsos. O jogo terminou pela falta de segurança e o título ficou com os bicolores. No fim, o Leão riu por último, pois semanas depois derrotou o rival na finalíssima do estadual.