Haaland salva no fim, Dortmund vence Fortuna e segue vivo na luta pelo título

O Borussia Dortmund não fez grande jogo, e poderia muito bem ter perdido. Mas Haaland, sempre ele, apareceu nos acréscimos para garantir a vitória sobre o Fortuna Düsseldorf, na casa do rival, por 1 a 0. O resultado mantém as chances de título da Bundesliga para os Aurinegros, que chegam agora a 66 pontos, quatro a menos que o líder, Bayern de Munique. O Fortuna é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 28. Dortmund não faz grande jogo Se o Fortuna Düsseldorf não apresentava um ataque poderoso, muito pelo contrário, na defesa ao menos conseguia se segurar. O Borussia Dortmind não conseguia avançar muito suas linhas. Só em um contragolpe, aos 16 minutos, os Aurinegros conseguiram a primeira boa chance de marcar. Jadon Sancho deixou Hakimi na cara do gol, mas o lateral chutou em cima do goleiro Kastenmeier. Foi uma das poucas chances da primeira etapa. As outras duas do Dortmund foram de Julian Brandt, que não conseguiu finalizar bem. Foi mais um primeiro tempo sonolento do time de Lucien Favré. Mas Haaland salva O retorno aurinegro para o segundo tempo também não foi positivo, então Favré resolveu ir com tudo para cima: tirou Axel Witsel para colocar Haaland. Apesar de o Dortmund ter tido um gol anulado pouco depois da entrada do norueguês, o Fortuna passou a ser mais perigoso. Se pouco antes da mudança no rival o time da casa já havia colocado Bürki para trabalhar, Steven Skrzybski chegou muito perto de marcar em arremate que pegou na trave. O segundo tempo aurinegro foi também ruim, de pouca criatividade e com as principais peças sumidas em campo. Nem as alterações serviram para mudar muito o quadro. O Düsseldorf ainda voltou a ameaçar nos acréscimos com Skrzybski, mas o Dortmund, no último lance, manteve viva a chance de título. Akanji cruzou da canhota e claro, ele, Haaland, apareceu para, de cabeça, garantir uma suada vitória para o time do Signal Iduna Park.