Hackers tentam invadir sistemas do governo do Estado e Prodepa toma medidas de segurança

A Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) informa que hackers tentam, desde a manhã deste sábado (20), invadir os sistemas do governo do Estado. Um dos pontos de ataque foi um dos computadores do Hospital Ophir Loyola.

Marcos Brandão, presidente da Prodepa, esclarece que o firewall (barreira de proteção que controla o tráfego de dados entre o computador e a Internet; ou entre a rede onde seu computador está instalado e a Internet) alertou para o ataque e que todas as medidas estão sendo tomadas para impedir a ação.

Por Luiz Flávio (PRODEPA)