Hamilton segura Verstappen em abertura épica de temporada na Fórmula 1

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Bahrein com a Mercedes neste domingo (28), após um duelo épico com Max Verstappen da Red Bull nas voltas finais.

Verstappen, que passou o britânico a quatro voltas do fim e teve de devolver a liderança por ultrapassar os limites da pista, terminou apenas 0s745 atrás do primeiro colocado após largar na pole position.

O companheiro de equipe de Hamilton, Valtteri Bottas, ficou muito atrás da dupla, em terceiro lugar, mas ganhou um ponto bônus pela volta mais rápida.

A vitória foi a de número 96 na carreira de Hamilton, e também estendeu outro recorde, o de sempre vencer nas estreias de temporada desde sua entrada na F1 com a McLaren em 2007.

Lando Norris terminou em quarto pela McLaren, enquanto o novo companheiro de equipe de Verstappen, o mexicano Sergio Perez, saiu da largada nos boxes para o quinto lugar na prova.

Charles Leclerc, da Ferrari, foi o sexto e o australiano Daniel Ricciardo o sétimo em sua estreia na McLaren, com o espanhol Carlos Sainz, o homem que ele substituiu, oitavo em sua primeira corrida pela Ferrari.

O estreante japonês Yuki Tsunoda pontuou em sua estreia na F1 com o nono lugar pela AlphaTauri. Por fim, Lance Stroll foi o último pontuador da prova, com sua Aston Martin, na primeira corrida da marca como construtora desde 1960.

Por Alan Baldwin – Londres (Inglaterra)

Foto: Lars Baron

Fonte: Agência Brasil