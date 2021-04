Handebol brasileiro conhece adversários na Olimpíada de Tóquio

As seleções brasileiras masculina e feminina de handebol conheceram nesta quinta-feira (1) os adversários na fase de grupos dos respectivos torneios na Olimpíada de Tóquio (Japão). As partidas serão realizadas no Yoyogi National Gymnasium, na capital japonesa, entre 24 de julho e 8 de agosto.

Entre as mulheres, o Brasil caiu no Grupo B e terá pela frente rivais como França (campeã mundial em 2017), Espanha (vice do mundo há dois anos) e Rússia, atual campeã olímpica, que competirá sob bandeira neutra e o nome Comitê Olímpico Russo. Suécia e Hungria também integram a chave. As brasileiras obtiveram a vaga em Tóquio graças à sexta medalha de ouro seguida em Jogos Pan-Americanos, obtida em Lima (Peru), em 2019.

A seleção masculina, qualificada com o segundo lugar no pré-olímpico de Montenegro, medirá forças com a arquirrival Argentina no Grupo A. A Espanha, atual campeã europeia, e a Alemanha, adversárias do Brasil no Mundial deste ano, no Egito, estão novamente no caminho, assim como a França, algoz nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. A Noruega completa o grupo.

A melhor campanha olímpica de ambas as seleções foi atingida na Rio 2016. A equipe masculina caiu nas quartas de final para os franceses e terminou a competição em sétimo. O time feminino, campeão mundial em 2013, foi eliminado na mesma fase pelos Países Baixos, finalizando a disputa em quinto, uma posição à frente do feito em Londres (Reino Unido), quatro anos antes.

Edição: Fábio Lisboa

Foto: Abelardo Mendes Jr

Fonte: Agência Brasil