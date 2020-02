Harry anuncia que não deve mais ser chamado de príncipe

Depois de passar por uma saída conturbada da Globo por se envolver diretamente no caso Neymar/Najila, o repórter Mauro Naves disse sim para a proposta da emissora Fox Sports e é o mais novo contratado do canal. Essa é apenas a segunda empresa da carreira do profissional.

Em entrevista ao portal UOL, Naves disse que está entusiasmado com o novo projeto e que encontrou na emissora os requisitos que mais atendiam aos seus anseios.

– Eu fechei [com o Fox Sports]. Eu estou muito entusiasmado com o novo projeto, de voltar ao trabalho. Achei melhor voltar para um canal exclusivamente de esportes porque é essa a minha praia – disse ele.

Segundo o UOL Esporte, a estreia de Naves acontecerá no próximo domingo, 1° de março, no programa A Última Palavra, apresentado por Nivaldo Prieto. Na ocasião, ele discutirá sobre a rodada do futebol no fim de semana e receberá uma breve homenagem dos colegas de bancada.