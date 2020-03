Harvey Weinstein é condenado a 23 anos de prisão por estupro e agressão sexual

Segundo a Polícia Civil, Lucas Araújo e Souza estava no município de Muaná e iria fugir para Belém em uma embarcação.

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (10) um terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do empresário Amintas Pinheiro, crime ocorrido no dia 5 de fevereiro, no bairro Mangueirão, em Belém. Lucas Araújo e Souza foi preso quando desembarcava em um porto particular localizado na avenida Bernardo Sayão, em Belém. Após a prisão, Lucas foi encaminhado para a sede da Divisão de Homicídios aonde confessou ser o piloto de uma das motocicletas envolvidas na morte do empresário Amintas Pinheiro, ocorrida no dia 5 de fevereiro, no bairro Mangueirão, na capital paraense.

O suspeito estava sendo monitorado pelas equipes do Núcleo de Apoio à Inteligência (NAI) de Soure, juntamente com o Núcleo de Inteligência Policial (NIP). Durante as investigações, foi constatado que Lucas estava no município de Muaná e iria fugir para Belém em uma embarcação. A equipe acompanhou o desembarque dos passageiros e, ao identificar o acusado, deu voz de prisão ao suspeito.

Duas pessoas já foram presas por terem envolvimento no latrocínio do empresário Amintas Pinheiro. Policiais Civis da Coordenadoria de Recursos e Operações Especiais (Core) e Núcleo de Inteligência Policial (NIP) realizaram, na manhã da última sexta-feira (6), a prisão de Anderson Lima Pacheco, conhecido como “Pelado”, que aconteceu no distrito de Outeiro, em Belém.

A primeira prisão ocorreu no mês de fevereiro. O suspeito foi preso em Icoaraci. Ele participou do crime dirigindo o veículo que levava os criminosos. O carro utilizado na ação também já foi apreendido.

“O Lucas era quem dirigia uma das motos que atuou na fuga. Os suspeitos estavam dentro do carro de onde saíram dois homens para realizar a execução. Um deles seria o ‘Pelado’. A partir daí, dois motoqueiros ajudaram na fuga. O Lucas é um piloto que deu fuga para o executor”, delegado-geral Alberto Teixeira.