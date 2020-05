Heleno chama Ciro Gomes de “lixo humano” e “débil mental”

Ministro do GSI rebateu ataques do ex-governador do Ceará, que o chamou de “mentiroso” e “sem honra”

Nesta terça-feira (26), o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, utilizou suas redes sociais para rebater críticas feitas pelo ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Em sua conta do Twitter, ele chamou o político de “lixo humano” e disse que o considera “um canastrão”.

Em um vídeo que se espalhou nas redes sociais, Ciro Gomes comentou uma nota de Heleno a respeito da apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro e classificou o ministro do GSI como “um dos mais boçais”, “mentiroso” e “sem honra”. Além disso, ele afirmou ainda ter mais medo de Augusto Heleno “com a mão suja de cocô do que com a arma que ele pensa que vai poder apontar”.

Ao comentar as ofensas de Ciro, Heleno comparou o ex-governador do Ceará a Adélio Bispo, responsável por esfaquear Bolsonaro, e o chamou de “débil mental”.

– Ciro Gomes, que eu mal conheço e considero um canastrão, publicou um vídeo com uma série de ofensas a mim. Não vou responder, porque o considero um lixo humano, nem vou processá-lo, por ser um caso igual ao Adélio, inimputável por ser débil mental – destacou.