Hemopa suspende funcionamento de coleta de sangue em razão das fortes chuvas deste sábado, em Belém

A iniciativa integra ações do Comitê Técnico Assessor para enfrentamento ao novo Coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizará na próxima terça-feira (10), das 8 às 12h30, no auditório do Centur, em Belém, Capacitação Técnica com o tema “Atenção e Vigilância em Saúde frente à Covid-19”, para profissionais de saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados. As inscrições serão realizadas das 7 às 8 h, no dia e local do evento.

A iniciativa integra as ações do Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à Emergência em Vigilância em Saúde referentes ao novo Coronavírus (SARS-CoV2) e tem o objetivo de orientar profissionais de saúde para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo vírus SARS-CoV2, para reduzir riscos de transmissão sustentada no território nacional.

O evento também visa atualizar os serviços de saúde com base nas evidências técnicas e científicas nacionais e/ou internacionais; evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatos próximos; evitar que os casos confirmados evoluam para óbito, por meio de suporte clínico; orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos, e produzir e disseminar informações epidemiológicas.

A capacitação técnica será ministrada pela diretora do Departamento de Epidemiologia da Sespa, Ana Lúcia Ferreira, que abordará a “Vigilância Epidemiológica no Pará”; pela vice-diretora do Laboratório Central do Estado, Valnete Andrade, com o tema “Vigilância Laboratorial”; pela médica infectologista e virologista Rita Medeiros, que explanará sobre “Patogenia e distribuição da Covid-19”, e pela médica infectologista Irna Carneiro, abordando a “Manifestação clínica, conduta e prevenção”. O evento será aberto pelo diretor de Vigilância em Saúde da Sespa, Amiraldo Pinheiro.

Plano de Contingência – Além do Comitê Técnico Assessor, que funciona desde janeiro, o Pará mantém em prática o Plano de Contingência Estadual para a Infecção Humana pelo novo Coronavírus. De acordo com o Departamento de Epidemiologia da Sespa, até o momento foram notificados nove casos suspeitos de Covid-19, dos quais cinco foram descartados e quatro permanecem em investigação.

Segundo Ana Lúcia Ferreira, a notificação do caso suspeito deve ser feita imediatamente à Vigilância Municipal, assim como a coleta de amostra para análise pelo Lacen-PA e Instituto Evandro Chagas. “É fundamental que os hospitais também busquem identificar imediatamente os contatos do caso suspeito”, acrescentou a diretora da Sespa.

As principais medidas de prevenção contra a Covid-19 são: lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo, além de evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos sujas.

Serviço: As inscrições para a Capacitação Técnica serão realizadas das 7 às 8 h, no dia 10 de março, no Centur – Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, entre as travessas Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa, bairro de Nazaré.