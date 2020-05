Henry Cavill pode viver Superman novamente e fãs torcem por embate contra Adão Negro

Henry Cavill, 37, estaria negociando seu retorno às telonas para dar vida novamente ao Super-Homem. Caso isso se concretize, os fãs da DC torcem para que haja um confronto contra Dwayne Johnson, 48, que viverá Adão Negro no filme homônimo. O embate empolga tanto os fãs porque este é um dos super vilões da franquia que poderia enfrentar de fato o Homem de Aço se a ficção se tornasse realidade.



De acordo com o Screenrant, o retorno de Cavill pode ser apenas uma participação em “Shazam 2”, o que não renderia o tão esperado embate. Além de os atores serem fisicamente fortes como já demostraram em outras ocasiões, também são amigos fora do olhar das câmeras, o que facilitaria na hora de buscar sintonia para viver os personagens.

Antes de Aquaman arrecadar uma bilheteria bilionária ao redor do mundo, “Batman V Superman” foi o maior sucesso da DC justamente por vender a ideia do confronto de dois gigantes da franquia. A luta entre Super-Homem e Adão Negro tem tudo para no mínimo emocionar os fãs e, por isso, tem grande torcida para que ocorra, ainda de acordo com o portal.

No fim de 2018, especulou-se que Cavill, que interpretou o Superman em três longas da DC Comics, não voltaria a interpretar o Homem de Aço. A revista americana The Hollywood Reporter afirmou à época que teria havido uma desavença do ator com a Warner Bros enquanto negociava participação no filme “Shazam!”, que estreou em 2019.