Hidratante e saudável: veja sete benefícios de consumir caldo de cana regularmente

Quer uma opção de pré ou pós-treino saboroso e saudável? O caldo de cana pode ser uma opção, por ser uma bebida altamente energética, hidratante, excelente fonte de sacarose e livre de gorduras. Além disso, o consumo de caldo de cana pode trazer vários benefícios para saúde. Confira alguns dos benefícios:

1- Aliada dos praticantes de atividade física: o caldo de cana atua na reposição de carboidratos que ficam estocados nos músculos na forma de glicogênio, que é uma importante fonte de energia durante os exercícios, e ajuda no combate à fadiga.



2- Ação desintoxicante: ajuda na eliminação de impurezas do corpo e na aceleração do metabolismo.

3- Melhora a constipação intestinal: a bebida possui propriedades laxantes que funcionam como um relaxante natural, melhorando o funcionamento do intestino.



4- Amigo do sistema imunológico: o caldo de cana é rico em vitaminas, principalmente a vitamina C, que atua no aumento da imunidade. Dessa forma, faz com que o corpo tenha menos chances de desenvolver doenças, como gripes, resfriados e anemia.



5- Diminui os riscos de doenças no sistema urinário: a bebida funciona como um diurético natural melhorando a atividade dos rins e ainda faz com que o sistema urinário tenha um funcionamento mais eficaz.

6- Combate o envelhecimento precoce: o caldo de cana tem vitaminas, carboidratos e antioxidantes em sua composição, os mesmos atuam no combate à ação dos radicais livres – fazendo, assim, com que o corpo fique livre de doenças como o câncer e também não sofra com o envelhecimento precoce.

7- Aumenta a disposição: a composição da cana também tem ferro, potássio e carboidratos, substâncias essenciais para aumentar a disposição.

Vale ressaltar que, assim como outros alimentos, o caldo de cana não deve ser consumido em excesso, pois pode contribuir para o aparecimento de quilinhos extras e picos de insulina no organismo.