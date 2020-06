hidroxicloroquina não ajuda na prevenção da Covid-19, aponta estudo

Testes com a hidroxicloroquina não tiveram resultados satisfatórios na análise do potencial do uso da substância para a prevenção da Covid-19.

Um estudo realizado pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, analisou 821 pacientes expostos a pessoas infectadas com o novo coronavírus. O resultado, segundo os pesquisadores, é de que o medicamento não é eficaz como terapia preventiva.

O experimento foi o primeiro controlado com a substância: nesse tipo de pesquisa, a escolha dos participantes é aleatória e parte deles recebe a droga, enquanto outros recebem placebos.

Usada há décadas no tratamento de doenças como malária e lúpus, a cloroquina e a hidroxicloroquina estão entre as substâncias apontadas como promissoras na busca por tratamentos para a Covid-19. Resultados de estudos, no entanto, não são muito animadores.

Além da pesquisa dos cientistas norte-americanos, a hidroxicloroquina também teve eficácia questionada em uma série de estudos, o que chegou a fazer a Organização Mundial da Saúde interromper experimentos com o medicamento.

A OMS voltou atrás dando a entender que, por mais que os resultados recentes não sejam dos mais animadores, ainda é cedo para descartar completamente o uso da hidroxicloroquina na prevenção ou tratamento da Covid-19.