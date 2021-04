Higiene e distanciamento são indispensáveis nesta Páscoa 2021

O Pará superou os 420 mil casos confirmados de Covid-19, portanto, o período da Páscoa, normalmente marcado por reuniões em família, precisará novamente ser um momento de distanciamento e isolamento social. Para reduzir o risco de contaminação, a regra número um ainda é ficar em casa, somente convivendo com as pessoas com quem se mora.

Embora não seja recomendado, por uma questão de saúde coletiva, se for o caso receber convidados, ou celebrar a data em outro local, as recomendações são de cuidados redobrados. As pessoas sintomáticas ou aquelas que ainda estão no período de 14 dias desde o primeiro dia de sintomas não devem sair de casa nem receber visitas neste fim de semana. A máxima vale também para quem teve contato nos últimos 14 dias com alguém que teve a doença recente. Para as pessoas do grupo de risco, convém ficar mesmo em casa.

Milvea Carneiro, diretora de Vigilância Sanitária da Sespa, lembra que, para todas as hipóteses, o uso de máscara é obrigatório sempre que não estiver comendo ou bebendo. É importante ter máscaras-reserva para garantir uma troca a cada duas horas, ou se o acessório sujar ou ficar úmido. “Evitar aglomerações é fundamental, mantendo distanciamento mínimo de 1,5m. Aperto de mão ou contatos mais próximos, como abraços e beijos, devem ser evitados ao máximo”, orienta.

Vale ressaltar que, conforme o decreto estadual vigente sobre regras de circulação de pessoas, o bandeiramento vermelho permite até 10 pessoas reunidas em um ambiente. Talheres e copos não devem ser compartilhados, e a higienização das mãos deve se repetir após contato com louças de uso coletivo, como jarras e utensílios de servir comida. “As pessoas devem preferir locais abertos e bem ventilados, e com acesso a álcool em gel ou sabão e água para garantir a higiene frequente das mãos”, reforça Milvea Carneiro.

Até o dia 2 de abril, o Pará tinha 422.442 resultados positivados para o novo coronavírus, e 385 amostras em análise. Vítimas fatais da doença somam 10.693, e recuperados, 393.099.

