Histórico! Governo leva águas do Rio São Francisco ao Ceará

O estado do Ceará irá presenciar, pela primeira vez, a chegada das águas do Rio São Francisco ao estado. Isto só será possível com a abertura da comporta do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco. A cerimônia de inauguração deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

– Esse é um marco para o Ceará, para o Rio Grande do Norte e para todo o Nordeste. Além de garantir água a milhões de pessoas, o Eixo Norte impulsionará o desenvolvimento econômico na região que sempre enfrentou muita escassez hídrica – disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

A transposição das águas do Rio São Francisco já consegue abastecer o Reservatório Milagres, em Pernambuco. Agora, ela passará pelo Túnel Milagres, na divisa entre Ceará e Pernambuco, e chegará ao Reservatório Jati. De lá, o recurso segue até a Paraíba e o Rio Grande do Norte.

O Projeto Integração do Rio São Francisco é a maior obra hídrica do Brasil e conta com mais de 477 quilômetros de extensão. Estima-se que quando todo o empreendimento estiver pronto, mais de 12 milhões de pessoas em 390 cidades de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte sejam beneficiadas.