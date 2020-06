Homem acusado de abusar sexualmente da filha é preso em Monte Alegre

Um homem acusado de abusar sexualmente da sua filha de 11 anos foi preso, na última quinta-feira (04), em Monte Alegre. De acordo com informações da Polícia Civil, o acusado foi encontrado após seis dias de investigação. Ele estava escondido em uma área de mata, na comunidade do “Erere”, zona rural do município. Após notar a presença da equipe da polícia, ele não reagiu à prisão e foi conduzido à delegacia, onde ficou preso desde então à disposição do poder judiciário.

A prisão ocorreu durante a operação “Anjo da Guarda”.