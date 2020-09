Homem acusado de estuprar enteada por dez anos é preso em São Sebastião da Boa Vista

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (31), no município de São Sebastião da Boa Vista, no arquipélago do Marajó, um homem acusado de estupro de vulnerável. Segundo a polícia, ele é acusado de abusar da própria enteada durante dez anos. A identidade do homem não foi divulgada.

Policiais Civis do município de Curralinho, nordeste paraense, informaram para a equipe de plantão de São Sebastião da Boa Vista que um homem com mandado de prisão preventiva pela prática do crime de estupro teria sido visto na cidade.

As equipes de deslocaram até um porto informado pela denúncia e conseguiram prender o acusado, que se preparava para fugir em um barco do tipo rabeta.

De acordo com a polícia, o homem é acusado de abusar de sua enteada durante dez anos. A vítima era agredida e ameaçada de morte pelo criminoso. Além disso, também era proibida de estudar ou ter qualquer outro típo de convívio social, e vivia em cárcere privado.

A vítima registrou a denúncia através do canal 181 e o procedimento policial foi instaurado por agente da Delegacia de Polícia de Curralinho. O homem também responde por outro crime de estupro de vulnerável praticado em uma localidade do município de Muaná. Ele foi preso e ficará a disposição da justiça.