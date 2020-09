Homem desaparece em praia artificial e morre afogado nas águas do Rio Xingu, em Altamira

Bombeiros localizaram o corpo minutos depois

Um homem morreu afogado nas águas do Rio Xingu no final da manhã desta quarta-feira (16), em Altamira, sudoeste paraense. Segundo informações, o homem, que não teve o nome divulgado, mergulhou nas águas do rio e não retornou mais, sendo localizado pouco tempo depois, mas já sem vida.

Segundo o Núcleo Integrado de Operações (Niop) em Altamira, eles receberam o chamado para um caso de afogamento ás 11h42, e foram até uma praia artificial criada há poucos anos na orlo do município. Quando os socorristas do 9º Grupamento Bombeiro Militar chegaram, o homem estava há alguns minutos desaparecido no rio. Após uma breve busca, a vítima foi encontrada morta em decorrência do afogamento.

O Niop informou que o homem não havia sido formalmente identificado, e o cadáver foi removido pela Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Altamira.