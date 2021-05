Homem é executado a tiros enquanto esperava churrasco, em Castanhal

Um homem, identificado apenas pelo prenome Ailton, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (11), no bairro São José, em Castanhal. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia, que acredita se tratar de uma execução. Nenhum pertence da vítima foi levado pelos criminosos. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

Testemunhas contaram à polícia que Ailton foi morto enquanto estava esperando um churrasco, próximo de sua residência, no Conjunto Imperial, no bairro São José. Dois homens chegaram no local em uma motocicleta e fizeram vários disparos em direção à vítima.

Ailton foi alvejado, principalmente, na região da cabeça, o que demonstra mais uma característica de execução. Ele não teve chance de socorro e morreu na hora. Os assassinos não levaram nada e fugiram do local após cometerem o crime.

A polícia foi até o local para fazer o isolamento da área. Os procedimentos de remoção foram realizados pela equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que chegou no local pouco tempo depois da execução.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Fonte: O Liberal

Redação Integrada (com informações de Emanuel Maciel, do portal Ver-o-Fato)