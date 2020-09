Homem é filmado tentando estuprar mulher no metrô

Uma cena inusitada aconteceu na estação de metrô de Lexington Avenue, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, durante o fim de semana. Um homem jogou uma jovem de 25 anos no chão e tentou estuprá-la em plena luz do dia. O mais impressionante é que as pessoas em volta ouviam os gritos da vítima, ma nada fizeram.

Ou melhor, fizeram: enquanto o homem tentava abusar da mulher, a multidão ao redor apenas filmava a situação. Identificado como Reyes, ele foi preso neste domingo (30) com o uso da tecnologia de reconhecimento facial da polícia americana. O indivíduo foi acusado de tentativa de estupro, agressão e assédio.

We’re seeking the public’s help finding this man, wanted for attempted rape after this brazen and brutal sexual assault yesterday at the 63rd St / Lexington Ave station- Please call @NYPDTips at 800-577-TIPS with any information on his identity or if you witnessed this assault pic.twitter.com/MYbnW62GKS