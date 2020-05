Homem é morto a facadas em Breu Branco

Nas primeiras horas desta sexta-feira (29), um homem identificado como Bruno José de Souza foi assassinado a facadas na rua B, bairro Japonês, no município de Breu Branco, sudeste do Estado. A Polícia Civil está investigando o caso para identificar o autor do crime e apurar as possíveis motivações.

Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe de policiais recebeu a informação de uma guarnição da Polícia Militar de que havia ocorrido um homicído, por volta de 00h30 da madrugada de sexta. Diante da informação, os policiais se dirigiram ao endereço informado. No local, foi verificado que a ocorrência era verdadeira e encontrado o corpo da vítima estirado no chão.

A vítima foi morta a golpes de faca. Ainda de acordo com a Polícia Civil, Bruno respondia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e havia saído de alvará 20 dias após sua prisão em flagrante, que ocorreu no dia 2 de maio. Ele seria usuário de drogas e já havia sofrido duas tentativas de homicídio, uma em agosto de 2019 e outra no último dia 25 de maio.

O fato está em apuração pela polícia, que também investiga a identidade do suspeito. Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.