Homem é morto a pauladas após reação a assalto em Marituba

Um homem, ainda sem identificação, foi morto a pauladas, no início da manhã desta quarta-feira (24), em Marituba. Os primeiros relatos apontam que ele estava tentando roubar uma moto, no bairro Novo Horizonte 2, rua do Fio próximo à passagem Bom Sossego. O proprietário da moto reagiu e o espancou fatalmente. O corpo já foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Por Victor Furtado