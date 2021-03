Homem é morto a pauladas por fazer barulho em relação sexual com moradora de rua

Discussão entre vítima e moradores de rua virou agressão com barras de ferro e pedaços de pau

Um homem de 35 anos foi morto a pauladas e golpes de barras de ferro por seis pessoas. O motivo: fazer muito barulho durante relações sexuais com uma mulher. O caso aconteceu na avenida do Contorno, no centro de Belo Horizonte (MG).

Segundo “O Tempo”, a vítima teria ido até o local onde moradores de rua vivem e propôs programa sexual para uma mulher, que topou. Um dos moradores de rua, então, ficou irritado com o barulho e discutiu com o contratante do programa. Outras pessoas também ficaram insatisfeitas, a discussão logo virou agressão.

Pedaços de pau e de barras de ferro foram encontrados pela Polícia, assim que chegou ao local e encontrou a vítima já desacordada. O homem agredido chegou a ser transportado para um hospital na região, mas não resistiu aos ferimentos.

Três suspeitos foram presos. Com eles foram encontrados maconha e crack. Os outros acusados estão foragidos.