Homem é morto a tiros ao deixar filho em escola de Concórdia do Pará

Vítima parou o carro e foi abordada por dois atiradores, que desceram de outro veículo e efetuaram os disparos.

Um homem, identificado pela Polícia como Elailson Brito Perdigão, foi morto a tiros nesta terça-feira (18) em Concórdia do Pará, no nordeste do Pará. O crime ocorreu enquanto a vítima deixava o filho na escola.

Segundo a Polícia Militar, o caso foi por volta das 7h30, no bairro Vila Nova, quando Elailson parou o carro e foi abordado por dois atiradores, que desceram de outro veículo e efetuaram os disparos. A vítima foi atingida no peito e na cabeça, de acordo com a PM.

A Polícia Civil registrou o caso e ainda não se sabe a motivação do crime. Os suspeitos ainda não foram localizados.