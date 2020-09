Homem é morto enquanto conversava no meio da rua

Crime aconteceu na estrada do Maguari, em Ananindeua

Um homem foi morto na noite desta quinta-feira (10) por volta das 20h na Passagem Três de Outubro do Jardim Helder Barbalho, na estrada do Maguari, no bairro Centro de Ananindeua.

De acordo com a guarnição do 29º Batalhão da Polícia Militar, populares informaram que a vítima, somente identificada pelo prenome de Marcelo, tinha 26 anos de idade e não morava na passagem, mas esta noite de quinta-feira (10) conversava com um grupo de jovens da rua, quando um homem chegou em uma moto, e armado, pediu que todos se voltassem para a parede, quando isso aconteceu esse homem disparou duas vezes contra Marcelo. Após, subiu na moto e tomou rumo ignorado

O primeiro disparo foi na nuca da vítima que tentou correr mas logo perdeu as forças e caiu sobre a calçada, levando um segundo tiro. Uma moradora, que não será identificada por precaução com a segurança dela, contou à equipe da redação integrada, que Marcelo frequentava a rua porque fazia pequenos serviços de entregas com o uso de carro de mão. Inclusive uma outra vizinha afirmou que Marcelo levou recente um fogão até à casa de um irmão dela, nas proximidades.

“Eu peguei a mão dele e disse, aceita Jesus, aceita Jesus, mas ele já não falava nada”, disse a senhora evangélica que saiu correndo do culto da igreja, ao ouvir o primeiro tiro dado em Marcelo. A vítima foi morta a três casas da igreja evangélica. A senhora, que tentou socorrê-lo, disse que o motoqueiro homicida era um homem, “bem magrinho e estava de camisa listada”.

Segundo moradores, há menos de um ano Marcelo passou a circular na vizinhança. Ele contava que tinha uma companheira de prenome Rose, mas atualmente estava separado e morava sozinho, perto do jardim Helder Barbalho em Ananindeua. Nesta quinta feira, ele comentou com jovens da Três de Outubro que devia 500 reais para um traficante.

Equipes das polícias Civil e Militar estavam no local do crime em busca de informações e pistas que pudesem levar à identificação do autor dos disparos e o motivo do crime.