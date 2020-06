Homem é morto um dia depois de seu aniversário de 39 anos em Tailândia

Testemunhas contam que dois assassinos de moto seriam os responsáveis pelo crime

Antônio Wellington da Silva foi morto um dia depois de comemorar seu aniversário de 39 anos nesta terça-feira (23) no município de Tailândia, nordeste paraense. O homem foi executado por homens que o surpreenderam em uma moto, morrendo sem no local após ser baleado nas costas enquanto tentava fugir.

A 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou ao telefone que o crime foi por volta de meio-dia, em uma área de ocupação no Conjunto Jardim Primavera. Segundo o relato de vizinhos, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta modelo Honda Fan, de cor azul. Eles abordaram Antônio, que ainda tentou correr, mas foi atingido pelos tiros. Caindo no chão de terra, o homem morreu no local, antes de receber qualquer socorro, e os atiradores fugiram.

Policiais civis e militares estiveram no local do crime e falaram com os habitantes da ocupação, descobrindo que Antônio estava trabalhando na reforma de uma casa quando os criminosos chegaram.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Núcleo Avançado de Tucuruí do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). O homem, que não tinha familiares em Tailândia, precisou ser formalmente identificado por uma irmã vinda de Castanhal. De acordo com o relato da família e de pessoas que conheciam o homem, Antônio era conhecido por ser uma pessoa calma e não relatou se tinha inimigos ou sofria ameaças.

O caso, que apresenta vários elementos de um crime de execução, segue sob investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tailândia.