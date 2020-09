Homem é preso após assaltar clínica e fazer mulher refém em loja na Cidade Nova, em Ananindeua

De acordo com a polícia, após realizar o assalto, suspeito trocou tiros com a polícia. Ninguém ficou ferido na ação.

Um homem foi preso em flagrante na tarde deste sábado (19) após assaltar uma clínica no conjunto Cidade Nova 6, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. De acordo com a polícia, enquanto fugia da clínica, o homem trocou tiros com a polícia, entrou em uma loja de móveis e fez uma mulher refém. Apesar do ocorrido, ninguém se feriu.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro crime ocorreu em uma clínica odontológica. Lá o suspeito teria rendido os proprietários e clientes do local. Ele levou celulares, dinheiro e pertences das vítimas e fugiu.

Durante a fuga, policiais tentaram impedir que o assaltante escapasse. Nesse momento, houve troca de tiros, mas não houve feridos.

Logo depois, o homem entrou em uma loja de móveis e fez uma mulher refém. Policiais militares cercaram o suspeito e negociaram a rendição. Após 20 minutos, o assaltante se entregou.

De acordo com a PM, o caso foi registrado na Seccional Urbana da Cidade Nova. Junto com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma, dinheiro e celulares. O assaltante, que não tinha passagem pela polícia, foi encaminhado para a Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).