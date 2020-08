Homem é preso após ser flagrado agredindo companheira na Cidade Nova II, em Ananindeua

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (27) enquanto agredia a companheira dentro de casa no bairro Cidade Nova II, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Suspeito deve responder pelo crime de violência doméstica.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionado para atender a ocorrência por meio de uma denúncia que relatou o crime. Militares foram até o local averiguar a informação.

Ao chegarem na casa, PMs flagraram o suspeito agredindo a própria companheira, que estava com marcas de agressão no corpo. Na ocasião, policiais prestaram socorro à vítima.

O suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde foram realizados os procedimentos administrativos relacionados ao caso.

Órgãos de segurança ressaltam que qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause lesão, morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial é considerada violência doméstica. O crime pode ser denunciado por meio do 190 e 181.