Homem é preso após tentar assaltar ônibus e fazer motorista de aplicativo refém em Ananindeua

Vítima saiu de casa para trabalhar quando foi abordada pelo suspeito, que a arrastou pelo asfalto. Crime foi registrado por câmeras de segurança.

Enthony Aldrin Rodrigues Clemente, de 20 anos, suspeito de ser um dos homens que tentou sequestrar uma mulher no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, vai continuar preso. Nesta quarta-feira (29), a prisão temporária de Enthony foi convertida em prisão preventiva. Vítima saiu de casa para trabalhar quando foi abordada pelo suspeito, que a arrastou pelo asfalto.

O crime ocorreu na manhã de terça-feira (28), e foi registrado por câmeras do circuito de segurança (veja o vídeo acima). Nas imagens, é possível ver um carro branco que aborda uma mulher. O motorista a segura pela cintura e arrasta a vítima pelo asfalto. Após se debater, a mulher é jogada no meio fio. Machucada, ela precisou de atendimento hospitalar. Segundo a vítima, havia um outro homem no veículo.

Depois do crime, a polícia encontrou o carro suado pelo suspeito abandonado em um condomínio no bairro do 40 Horas, também em Ananindeua. Ele foi preso em seguida. Segundo a polícia, em depoimento, Enthony confessou o crime, mas alegou que abordou a vítima para lhe roubar o celular.

Durante a audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (29), a 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que tem como titular a juíza Gisele Leite, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com isso, Enthony permanece preso até que haja uma decisão em contrário.