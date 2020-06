Homem é preso dirigindo carro roubado na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, na manhã desta quarta-feira (3), que dirigia um carro roubado. Os policiais realizavam fiscalizações no quilômetro 117 da BR-316, no município de Cacimbinhas (AL), e abordaram um veículo Strada, da Fiat, na cor branca, com placa de Mutuípe (BA) e três ocupantes.

Os documentos do veículo e do condutor foram analisados pelos policiais, mas os agentes fizeram uma verificação dos sinais identificadores do carro, onde constaram indícios de adulteração. O motorista afirmou que o carro era emprestado e estava levando um dos ocupantes a uma consulta médica, mas sua esposa, uma passageira, disse que o carro já estava há dois meses em sua residência.

Após fazerem consulta ao sistema, os policiais descobriram que o veículo possuía uma queixa de roubo em Salvador (BA), com boletim de ocorrência registrado em 2 de julho de 2019. O homem junto ao veículo e as duas testemunhas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Cacimbinhas (AL), para procedimentos cabíveis. Ele deverá responder pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal).