Homem é preso em Altamira acusado de falsificar diplomas e certificados

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de falsificar documentos durante a Operação Laser, deflagrada na manhã de sexta-feira (11), no município de Altamira, no oeste do Pará. A equipe policial iniciou as investigações após a Operação Baco, realizada em fevereiro deste ano, voltada ao combate ao tráfico de drogas.

Na época, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com ele estava um celular, do qual a Justiça autorizou a extração de informações. Durante a análise dos dados foram encontrados fatos relacionados à falsificação de documentos públicos.

De acordo com as investigações, o suspeito do crime seria um homem que trabalha em uma gráfica, onde falsificava diplomas de ensino médio e certificados de cursos profissionalizantes.

Após as investigações e o mandado de prisão expedido, foi deflagrada a Operação Laser, com buscas na gráfica e na residência de supostos compradores – um homem e uma mulher. Durante a ação foram apreendidos documentos falsos e materiais para falsificação. O acusado foi preso e está à disposição da Justiça.

Por Roberta Meireles (PC)