Homem é preso em flagrante acusado de tráfico de drogas sintéticas em Belém e Salinas

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta, 3, suspeito de vender drogas sintéticas em condomínios de luxo em Belém e, nos finais de semana, em Salinópolis, no nordeste do estado. A prisão ocorreu no bairro do Reduto, bairro no centro de Belém.

Com o acusado, a Polícia encontrou 183 comprimidos de êxtase; três pedras da droga sintética MDMA; 11 caixas de cetamin – substância utilizada para produzir entorpecente; três ampolas de anabolizante; uma balança; uma máquina de cartão e dinheiro.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde o crime foi registrado.