Homem é preso por homicídio em Curuçá, nordeste do Pará

De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de Justiça.

Agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar prenderam na última terça-feira (25) um homem no município de Curuçá, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, a prisão foi realizada em cumprimento a um mandado de Justiça.

Segundo a justiça, o homem responde na Justiça pelo crime de homicídio. A prisão foi decretada pela 1º Vara Criminal de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

A Polícia Civil informou que o homem foi preso e segue a disposição da Justiça.