Homem é preso por pedofilia e divulgação de vídeos de pornografia infantil

A polícia prendeu em flagrante, na quinta (17), um homem acusado de pedofilia. Com ele, os agentes encontraram arquivos contendo cenas de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças. O material foi apreendido.

A prisão foi feita por policiais da 12ª DP (Copacabana), com apoio operacional de agentes do 19º BPM, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.

As investigações começaram após os agentes receberem uma notícia-crime de uma acompanhante, que foi procurada por um homem em um aplicativo de mensagens, após divulgar um anúncio dos seus serviços em uma plataforma digital. O suspeito, que se identificou apenas pelo primeiro nome, passou a especificar suas preferências e ressaltou que estava a procura de crianças para manter relações sexuais e chegou a enviar um vídeo pornográfico. O homem ainda fez uma proposta ofertando uma grande quantia em dinheiro para que sua filha de 9 anos fosse aliciada para a prática de atos sexuais.

De acordo com a especializada, por conta da gravidade dos fatos, a mulher que fez a denúncia foi orientada pelos policiais a manter contato com o pedófilo, simulando interesse, a fim de conseguir novas informações para as investigações. Nas conversas, o homem também fez menção a uma outra mulher que estaria disposta a oferecer a própria filha de 1 ano e 6 meses para as práticas sexuais. Ao longo da conversa, o investigado enviou outros três vídeos com conteúdo de pornografia infanto-juvenil.