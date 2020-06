Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Bragança

Polícia Militar apreendeu 29 porções de pasta base de cocaína.

Homem foi preso nesta terça-feira (16) por tráfico de drogas em Bragança, nordeste do Pará. Com ele foram apreendidas 29 porções de pasta base para cocaína.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu após uma denúncia anônima. Um viatura ao local indicado como ponto de venda de drogas na ‘Vila do Treme’, no município. Os agentes realizaram a abordagem, mas o suspeito abandonou um objeto e tento fugir por uma área de mangue. Ele foi capturado e no objeto abandonado havia 29 porções de basta de cocaína, pesando aproximadamente 123 gramas.

O homem e a droga apreendida foram encaminhados para a delegacia de Bragança. O suspeito permanecerá preso à disposição da Justiça.