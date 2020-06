Homem é preso suspeito de violentar filha e enteada em Ananindeua

Prisão ocorreu na operação “Não se cale”, que realizou, em 15 dias, 25 averiguações de denúncias de abuso contra crianças e adolescentes.

Um home foi preso suspeito de abusar de duas crianças. Uma das vítimas é filha do suspeito e a outra garota é enteada. A prisão ocorreu na operação “Não se cale” com referência à campanha Maio Laranja, que visa o combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Em 15 dias, a operação da Polícia Civil do Pará realizou 25 averiguações de denúncias feitas aos canais 181 e 100.

“A operação tem como objetivo dar cumprimento às ocorrências sobre abuso e exploração infantil, vindas do disque denúncia. A ação contou com investigadores e assistente social para fazer o atendimento e estudo social diretamente no local dos fatos, evitando que as pessoas se desloquem até a delegacia mais próxima, e exponham a saúde de crianças e adolescente, em tempos de pandemia”, explicou a delegada Joseângela Santos, titular da DAV.

Na última quinta-feira (28), a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) e a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data) fizeram diligências da operação “Não se cale” no município de Ananindeua. Em uma das casas denunciadas, a assistente social da Polícia Civil percebeu que haviam sinais de que as crianças estavam em risco e, ao conversar com uma delas, soube que a menina era abusada sexualmente pelo padrasto, e que o homem também abusava da irmã mais nova.

Diante das informações fornecidas livremente pelas vítimas, todos foram levados à Deaca de Ananindeua. O homem acusado de abuso sexual foi preso, e instaurado o inquérito para investigar o crime.