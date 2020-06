Homem em fuga faz idoso refém no Conjunto Julia Seffer em Ananindeua

Gabriel Chaves, armado com uma faca tentou assaltar um pedestre, em uma rua do Conjunto Julia Seffer, em Ananindeua. Mas ao tentar fugir, moradores deram pedradas nele e percebeu que iria ser linchado por populares.

O suspeito correu pulou o muro de uma casa, e fez um idoso que estava sentado na porta como refém.

Após negociação, desde a 16h da tarde do última segunda-feira (22/06) que começou a fuga de Gabriel, policiais do 30′ Batalhão conseguiram fazer o suspeito se entregar e ser apresentado na Delegacia do bairro.

Gabriel, vai responder por tentativa de roubo, cárcere privado e posse de arma branca. Ele passará por audiência de custódia.