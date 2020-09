Homem faz duas mulheres reféns em veículo na João Paulo II

Ação durou cerca de 40 minutos e parou o trânsito na Avenida

Um assaltante fez duas mulheres reféns na noite desta quarta-feira, 1º, na avenida João Paulo II, uma das vias mais movimentadas da capital paraense. O assalto ocorreu próximo ao Parque Estadual do Utinga, no bairro do Curió-Utinga, por volta das 20h, e paralisou os dois sentidos da via, que foram interditados. A ocorrência causou um intenso congestionamento nas vias adjacentes e atraiu centenas de curiosos que acompanhavam a negociação de rendição do criminoso e liberação das reféns.

De acordo com informações da polícia, as vítimas, que estavam em um carro da marca Honda, foram abordadas pelo assaltante na travessa Vileta, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira. Elas foram rendidas pelo criminoso e obrigadas a se deslocar por várias vias de Belém sob a mira de uma arma de fogo, que posteriormente descobriram ser falsa.

A Polícia Militar foi informada sobre a ocorrência e iniciou a perseguição ao criminoso. Ele foi obrigado a parar na avenida João Paulo II e passou vários minutos proferindo ameaças às vítimas, com o simulacro de arma de fogo em punho. A equipe do 27º Batalhão da PM, que coordenou a negociação, teve reforço dos policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM). Depois de aproximadamente 40 minutos o criminoso liberou as duas vítimas e se entregou à polícia sem resistência. As vítimas, muito nervosas, foram amparadas pelas autoridades policiais e posteriormente seguiram para casa.

O assaltante foi levado no camburão da viatura PM para a Seccional Urbana da Pedreira, onde o caso foi registrado. Lá, ele foi identificado como Reinaldo da Silva Bentes, de 32 anos. Ele estava foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), onde respondia pelo crime de furto qualificado. O acusado entregou o armamento falso à polícia. O simulacro era uma imitação de uma pistola 24/7, de uso restrito da polícia. O acusado foi reconduzido ao sistema penitenciário do Estado.