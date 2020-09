Vídeo: Homem leva seis facadas e sobrevive, imagens viralizam

Pelo menos até esta tarde o jovem Eli Gabriel de Sousa Lima permanecia internado no Hospital Municipal de Marabá (HMM). Ele foi atingido com nada menos de seis facadas, uma delas no pulmão, por um homem que ainda não está identificado pela polícia. O esfaqueamento aconteceu no balneário da Folha 6 (Nova Marabá), na tarde de ontem (30). As imagens viralizaram nas redes sociais.

Depois do esfaqueamento, populares ficaram revoltados e atearam fogo no carro do acusado, que foi completamente destruído. De acordo com o que apurou pela Polícia Civil, pela perícia feita no veículo é possível descobrir o nome do proprietário e consequentemente identificar o autor das facadas, que fugiu de moto do balneário, enquanto a vítima era socorrida por amigos, que acionaram uma ambulância.

Ainda segundo a Polícia Civil, o atrito que resultou na tentativa de homicídio teria sido motivado porque a vítima teria flertado com uma mulher que estava na companhia do agressor. Tudo isso aliado ao consumo de álcool no balneário, que estava lotado quando tudo aconteceu.