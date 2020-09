Homem morre após ser atacado por enxame de abelhas no bairro São Tomé, em Itaituba

Um homem, ainda não identificado, morreu por volta das 17h30 deste último domingo (20) após ser atacado por um enxame de abelhas.

Segundo informações, o homem teria sido contratado para realizar o serviço de poda de uma árvore localizada na área de uma residência na 12ª rua do bairro São Tomé, em Itaituba.

No transcorrer do serviço, a vítima foi surpreendida pelo enxame. Diante disso, o homem ainda conseguiu descer da árvore e adentrar na residência da pessoa contratante, no entanto, não resistiu e foi a óbito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e logo de prontidão chegou ao local, constatando que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Civil esteve no local e, logo em seguida, os policiais acionaram o Instituto Médico Legal – IML, que fez a remoção do corpo para a necropsia.