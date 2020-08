Homem morre eletrocutado em Ananindeua

Um homem identificado apenas pelo apelido de Venezuelano morreu eletrocutado depois de subir num poste de energia elétrica no começo da noite de ontem, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. De acordo com informações de vizinhos, a vítima, que morava na passagem São Raimundo, perto da alameda Cristo Rei, estava tentando fazer uma ligação clandestina, pois sua residência estava no escuro. Era por volta de 19h quando Venezuelano subiu no poste para tentar religar a energia de sua casa ilegalmente e acabou recebendo uma descarga elétrica.

Com o choque, ele ficou agarrado no poste, imóvel e totalmente queimado. No momento do acidente, vizinhos disseram que escutaram um estrondo e em seguida já viram Venezuelano preso à fiação do poste. Um forte odor de queimado também foi sentido entre os moradores da área.

O corpo da vítima ficou no local por várias horas. Até o final da noite, por volta de 22h30, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) ainda não havia conseguido retirá-lo. Debaixo de uma forte chuva, os bombeiros tiveram dificuldade para desprender o cadáver e removê-lo.

O acidente causou aglomeração e centenas de pessoas, sem máscaras, se reuniram ao redor do poste de energia para observar o trabalho dos bombeiros. O cadáver de Venezuelano foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) por volta de 23h30.