Homem morre em acidente envolvendo moto e caminhão no trevo de Beja, em Abaetetuba

Um homem morreu no final da manhã deste sábado (29) no trevo de Beja, no município de Abaetetuba, nordeste do Pará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma moto e um caminhão se chocaram. O motociclista chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 11h30. De acordo com testemunhas, a motocicleta fazia o contorno no trevo, vindo do sentido de Abaetetuba, quando bateu na carreta, que estava na direção contrária.

Ao chegarem ao local, os agentes dos bombeiros perceberam que o motociclista estavam em estado grave, pois a roda da carreta tinha passado por cima do abdome da vítima. O motociclista chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.