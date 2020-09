Homem que matou pré-candidato a vereador é preso em Salvaterra

Ele confessou que matou e roubou ‘Barbie Macon’ no último domingo, 20

Na manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Civil do Pará cumpriu um mandado de prisão em flagrante contra um homem pelo crime de latrocínio. O preso, que não teve o nome divulgado, cometeu o crime de latrocínio no último domingo (20) na comunidade de Jubim, em Salvaterra, quando matou Joel Henrique Macedo (PROS), conhecido como “Barbie Macon”, de 34 anos, pré-candidato a vereador encontrado morto com sinais de estrangulamento próximo da residência onde morava, na sede do município, no arquipélago do Marajó.

Ao acharem o corpo, foi verificado pela família de Joel que seus pertences – uma quantia em dinheiro e o celular – também tinham sido roubados. Após serem informados sobre o crime que se caracterizava como latrocínio, os policiais civis de Salvaterra iniciaram as diligências onde foram detectados vários elementos e informações de testemunhas que indicavam o principal suspeito do crime.

Após buscas e uma denúncia anônima de que o suspeito estaria na casa da ex-namorada, as equipes se deslocaram até o local,. em uma comunidade quilombola de Bairro Alto, em Salvaterra, e efetuaram a prisão. O homem foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime e está à disposição da justiça.