Homem que se passava por Jesus é preso acusado de extorquir seguidores

O guru de uma seita na Sibéria, Vissarion, que há três décadas presidia os destinos de milhares de discípulos que o consideram a reencarnação de Jesus Cristo, foi detido pelas forças especiais russas nesta terça-feira.

Fundada em 1991 por este ex-policial, cujo nome verdadeiro é Serguei Torop, a seita se instalou em um vilarejo construído na floresta, pelos fiéis, no distrito de Kurgan, na região siberiana de Krasnoyarsk.

Vissarion e dois parentes, Vadim Redkine e Vladimir Vedernikov, foram detidos, anunciou o comitê de investigação russo, durante uma operação conjunta dos serviços especiais (FSB, ex-KGB) e do ministério do Interior.

Eles são acusados utilizar a seita para extorquir dinheiro de seus discípulos e de exercer “violência psicológica” sobre eles, provocando “graves danos à saúde”.

Vissarion reuniu milhares de fiéis em uma área isolada da Sibéria para fazer uma espécie de Arca de Noé para salvar a humanidade de um cataclismo que o homem está provocando.

Sua “Igreja do Último Testamento” não vivia, no entanto, completamente isolada do mundo, recebendo com frequência a imprensa.

Os fiéis, que aspiram a autossuficiência, afirmam viver em comunhão com a natureza, rejeitando em particular a carne, o álcool e o tabaco.