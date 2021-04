Homem que se passava por médico e prestava atendimento ilegal é preso em Igarapé-Miri

No início da tarde deste sábado (03), a Polícia Civil prendeu em flagrante delito um homem que se passava por médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarapé-Miri. Após denúncias anônimas, os policiais civis começaram a investigar o caso e descobriram que o suspeito, estudante do sexto ano do curso de medicina, realizava consultas médicas e prescrevia medicamentos com um número de inscrição do Conselho Regional de Medicina (CRM) falso. O investigado foi detido, logo após realizar um atendimento a um paciente e assinar o receituário médico. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para Unidade Policial de Igarapé-Miri para os procedimentos cabíveis.

por Ana Batista

Foto: Divulgação/Internet

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará