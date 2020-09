Homem que tentou matar ex-mulher com golpe de enxada é preso em Tailândia

Em outubro de 2013, um crime chocou os moradores de Tailândia no nordeste do Pará. Uma mulher foi golpeada com uma enxada nas costas, causando uma grave lesão. A vítima sobreviveu e o agressor, o ex-marido fugiu. Após sete anos do crime, Robson de Sousa Fernando, 31 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão, expedido em novembro de 2019.

Segundo inquérito policial, Robson não aceitava o fim do relacionamento que manteve durante 6 anos com a ex-companheira e tentou matá-la com um golpe de enxada, que atingiu as costas e pescoço da vítima. O crime foi praticado durante aniversário da filha da mulher.

De acordo com os autos, a vítima só não morreu, porque foi socorrida imediatamente e encaminhada a unidade hospitalar da cidade. Robson era considerado foragido pela Justiça.

O mandado de prisão preventiva foi expedido após pedido do Ministério Público Estadual, na Ação Penal que tramita na Justiça. O crime foi praticado em outubro de 2013, mas a prisão só foi decretada em novembro de 2019, pelo juiz Arielson Ribeiro Lima, da 1ª Vara da Comarca de Tailândia

O acusado foi preso em uma residência e está à disposição da Justiça.