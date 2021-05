Homem que tentou matar irmão com ‘chumbinho’ é preso no bairro do Guamá, em Belém

Mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo, foi cumprido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (12)

Um homem que roubou e tentou matar o próprio irmão com “chumbinho” foi preso, nesta quarta-feira (12), no bairro do Guamá, em Belém. Um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça foi cumprido pela Polícia Civil, por meio da 11ª Seccional Urbana do Guamá. O acusado, investigado pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo, não teve a identidade divulgada pelas autoridades policiais.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima compareceu à Seccional em novembro de 2020 e informou que suspeitava ter sido envenenada pelo irmão com “chumbinho”, produto clandestino irregularmente utilizado como raticida. A substância havia sido encontrada em uma garrafa de água mineral. Após o depoimento, tanto a vítima quanto o produto apresentado passaram por uma análise pericial, que constatou a conduta ilícita.

Trinta dias após o ocorrido, o acusado invadiu a casa do irmão, na companhia de dois comparsas, e o agrediu violentamente. Em seguida, o trio ainda roubou objetos da residência da vítima. A partir disso, o delegado responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva do acusado, o que foi acatado pela Justiça.

O homem foi encaminhado para Unidade Policial para procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça.