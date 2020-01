Homem rouba carro mas acaba preso após gasolina acabar

Caso aconteceu em Novo Progresso, no sudoeste do Pará

Tudo o que um ladrão de veículos menos espera é que, na hora da fuga, a gasolina do veículo acabe e destrua com seus planos de roubo e isso foi o que justamente aconteceu nesta sexta-feira (24), com Alexandre Gomes Soares. Ele roubou um Corola em Novo Progresso, no sudoeste do Estado e “deu azar”.no sudoeste do Estado.

A câmera de uma loja de carros registrou Alexandre em ação no estabelecimento. Antes de roubar o veículo, ele ainda teria experimentado algumas peças de roupas e saiu com um vestuário bem diferente do que usava quando entrou no ponto comercial.

Já no carro roubado, o acusado percebeu que o veículo tinha pouco combustível, então se dirigiu a uma fazenda na estrada para comprar gasolina. A polícia estava em seu encalço e não foi difícil prendê-lo. Agora, Alexandre está na delegacia de Policia Civil de Moraes Almeida, aguardando sua transferência para o presídio de Itaituba, onde ficará à disposição da justiça.