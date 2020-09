Homem rouba cervejas em lata e engarrafadas em Parauapebas

Ele ainda furtou equipamentos de som e utensílios de cozinha, mas flagrado por câmeras de segurança foi identificado e preso

Segundo a Polícia Militar, em Parauapebas, no sudeste estadual, o homem flagrado por câmeras de vigilância arrombando dois estabelecimentos comerciais é Max Willian de Oliveira Sobrinho, 33 anos. O furto ocorreu no bairro Cidade Jardim, na madrugada de domingo (13), rendendo ao acusado bebidas, equipamentos de som, utensílios de cozinha e outros objetos.

De um dos trailer, o acusado pegou três botijões de gás, uma caixa de som amplificada, um liquidificador, duas panelas, 100 embalagens descartáveis de isopor e 20 cervejas em lata. De outro trailer, ele levou uma caixa de som amplificada, cervejas em lata e engarrafadas. Reconhecido pelas imagens das câmeras, ele foi denunciado à Polícia Militar e preso.

Na Delegacia de Polícia Civil, em averiguação no Banco Nacional de Mandado de Prisão (BNMP), os policiais descobriram que Max Willian tinha contra si um mandado de prisão preventiva, até então não cumprido, também pelo crime de furto, expedido pela Justiça do Estado do Tocantins.